Coronavirus : le FMI annonce une aide d'urgence pour aider 25 pays pauvres à lutter contre l'épidémie

L'institution va couvrir six mois de remboursements de la dette de ces pays envers elle, pour leur permettre d'augmenter leurs dépenses de santé.

L'épidémie de coronavirus met à rude épreuve les économies de nombreux pays. Le Fonds monétaire international a annoncé, lundi 13 avril, qu'il allait apporter une aide d'urgence à 25 d'entre eux, parmi les plus pauvres du monde.

Tous ces pays ont une dette à rembourser auprès du FMI, dont l'aide consiste à couvrir pour six mois les remboursements de celle-ci. Ce qui doit permettre aux pays concernés "d'allouer une plus grande partie de leurs maigres ressources à leurs efforts en matière d'urgence médicale et d'aide", indique l'institution.

Appel aux dons

Les 25 pays concernés sont l'Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, la RD Congo, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Népal, le Niger, le Rwanda, São Tomé et Príncipe, la Sierra Leone, les Iles Salomon, le Tadjikistan, le Togo et le Yemen.

Kristalina Georgieva, qui dirige le FMI, a encouragé les pays qui en auraient davantage les moyens à "aider à renflouer" le fonds d'assistance d'où proviennent les dons annoncés lundi, actuellement doté de 500 millions de dollars. Elle dit espérer pouvoir proposer "un allègement supplémentaire de la dette pour deux années pleines aux membres les plus pauvres du FMI".