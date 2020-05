Coronavirus : le fabricant de moteurs d'avion Rolls-Royce va supprimer au moins 9 000 postes

Les suppressions envisagées toucheront essentiellement les activités d'aviation civile, un peu les fonctions administratives, mais pas la branche défense.

Le fabricant de moteurs d'avion Rolls-Royce a annoncé, mercredi 20 mai, la suppression d'"au moins" 9 000 postes. Dans un communiqué, le groupe justifie sa décision en évoquant l'impact "sans précédent" du Covid-19 sur le secteur aérien, l'un des plus touchés par les retombées économiques de la pandémie. Il devient "de plus en plus clair qu'il faudra plusieurs années pour que le marché de l'aéronautique commercial retrouve ses niveaux d'il y a quelques mois", justifie le fabricant.

Les suppressions envisagées représentent 17% d'une main d'œuvre totale de 52 000 personnes. Elles toucheront essentiellement les activités d'aviation civile, un peu les fonctions administratives, mais pas la branche défense. Rolls-Royce précise que sa restructuration "majeure", accompagnée de réductions de coûts "dans les usines et les actifs, les capitaux et les [frais] indirects", devrait au total permettre d'économiser 1,3 milliard de livres (1,45 milliard d'euros). Quelque 700 millions proviendront des licenciements. Le groupe avait par ailleurs déjà annulé le versement d'un dividende.