Coronavirus : le docteur Damien Mascret répond aux questions des internautes

Peut-on manger du pain frais sans être contaminé ? "Oui, si votre boulanger prend des précautions. C’est-à-dire qu’il met des gants qu’il change régulièrement ou qu’il se lave souvent les mains, s’il vous donne la baguette dans du papier. Et puis bien sûr, vous pouvez prendre des précautions chez vous : comme ça ne survit pas très longtemps sur une surface, surtout une surface sèche, vous pouvez attendre quelques heures", répond Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Ramener les masques périmés pour qu’ils soient testés

Les masques FFP2 périmés depuis plusieurs années ont-ils encore une quelconque utilité ? "On n’en sait rien a priori, car tout dépend des conditions de conservation. La seule chose à faire, c’est de prendre contact avec l’hôpital ou la pharmacie pour les ramener parce qu’ils y seront testés, et s’ils sont encore efficaces, ils iront là où ils sont le plus utile", explique le docteur.