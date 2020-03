Coronavirus : le docteur Damien Mascret répond à vos questions

Les questions sont nombreuses sur le coronavirus Covid-19. Un père de famille se demande s’il est raisonnable d’amener son bébé de six semaines chez le médecin pour faire les vaccins. “Non seulement c’est prudent (...) mais c’est même indispensable. Tous les vaccins obligatoires jusqu’à un an et demi doivent être faits en temps et en heure. Respecter le calendrier vaccinal, c’est encore plus important en ce moment”, répond le médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Un porteur sain du virus finit par s’en débarrasser

Quelle preuve y a-t-il pour démontrer que le confinement fonctionne ? “Dans les pays où c’est appliqué et bien respecté, on s’aperçoit qu’on arrive à casser la dynamique épidémique”, indique le docteur. La population n’étant pas testée après une période de quarantaine, à quel moment un porteur sain du virus arrêtera d’être contagieux ? “Si vous êtes infecté par le virus, vous devenez peut-être porteur sain, mais ensuite, vous éliminez le virus, et au bout de 14 jours, vous en serez débarrassé”, explique-t-il.

