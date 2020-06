Coronavirus : le dépistage de grande ampleur en Île-de-France est "une bonne mesure" que réclamait le président de Seine-Saint-Denis

Stéphane Troussel avait pointé la dificulté à avoir une prescription dans un département considéré par l'ARS comme un désert médical. "Si l'accès au test est facilité, ça va dans le bon sens", a-t-il estimé.

Le dépistage de grande ampleur dans une trentaine de villes d'Île-de-France est "une bonne mesure", a réagi, vendredi 26 juin sur franceinfo, Stéphane Troussel, président (PS) du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le ministre de la Santé a annoncé jeudi un dépistage massif et gratuit du coronavirus qui concerna 1 300 000 Franciliens. La liste des communes concernées devrait être détaillée ce vendredi.

"Je réclame déjà depuis de nombreuses semaines un dépistage massif et simplifié, notamment sans l'obstacle que peut représenter pour certaines populations la prescription, l'ordonnance. Si elle est levée et si l'accès au test est facilité, ça va dans le bon sens", a estimé l'élu socialiste.

Difficile d'avoir une prescription quand on n'a pas toujours un médecin traitant

Stéphane Troussel a rappelé que la Seint-Saint-Denis est considérée par l'Agence régionale de santé comme un désert médical. "Il y a une part importante de la population qui n'a plus forcément de médecin traitant parce que la Seine-Saint-Denis, comme d'autres quartiers populaires et certains territoires ruraux, voit des médecins généralistes ne pas toujours être remplacés. L'obligation de se faire prescrire le test par un médecin traitant était une difficulté. J'avais par exemple préconisé auprès du ministre de la Santé qu'on puisse aller chez son pharmacien, qui connaît très souvent très bien ses patients et qu'il puisse orienter vers un laboratoire. Je n'ai pas eu de réponse, en tout cas sur cet aspect-là."

Pour l'instant, l'élu a entendu parler de cinq à dix communes concernées par ce dépistage de grande ampleur dans son département, il attend encore la liste. "Ce que je sais, c'est qu'il y a maintenant quelques semaines que les opérations de dépistage, notamment sous des barnums, ont été organisées à Clichy-sous-Bois, à La Courneuve, à Epinay, à Stains ou dans d'autres communes. Ces opérations-là semblent s'achever". Pour la suite des dépistages, Stéphane Troussel a souligné "qu'il faut qu'il y ait une coordination très étroite à la fois entre les autorités sanitaires, les élus locaux, le secteur associatif pour favoriser la diffusion de l'information".