Coronavirus : le défilé du 14-Juillet n’aura pas lieu en 2020, une première depuis 1944

Il n’y aura pas de défilé militaire sur les Champs-Élysées, à Paris, en 2020. Il s’agit d’une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout se passera un peu plus bas, place de la Concorde. L’an dernier, plus de 4 000 militaires avaient défilé. Cette année, la cérémonie sera statique, avec 2 000 participants et 2 500 invités qui devront respecter la distance physique. Chez les soignants rencontrés jeudi 4 juin, les réactions à cet hommage sont partagées.

Pas de bal populaire les 13 et 14 juillet

Les unités militaires mobilisées depuis le début de la crise sanitaire, comme le service de santé des armées, seront également mises à l’honneur. Un défilé aérien aura bien lieu, mais on ne sait pas si le public pourra assister à la cérémonie. En revanche, les sapeurs-pompiers de Paris ont annoncé que leurs casernes seront fermées les 13 et 14 juillet prochains. Le bal populaire est annulé cette année.

