Coronavirus : le Danemark interdit les rassemblements de plus de 500 personnes jusqu'à la fin de l'été

Dans le même temps, le pays lève peu à peu les mesures restrictives. Après les écoles et les crèches, des petites entreprises comme les salons de coiffure et les dentistes ont rouvert lundi.

Pas de festivals cet été au Danemark. Le pays, qui lève progressivement les restrictions liées à la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé mardi 21 avril qu'il n'autoriserait aucun rassemblement de plus de 500 personnes avant le 1er septembre. La mise en place de ce plafond fait suite à l'interdiction début avril par la cheffe du gouvernement, Mette Frederiksen, d'organiser des grands événements pendant l'été.

"On peut voir que les grands événements peuvent être vecteurs de ce qu'on appelle une 'super contamination', c'est pour cela qu'on peut dire qu'en aucun cas, pendant l'été, on pourra rassembler plus de 500 personnes", a-t-elle dit à l'issue d'une séance de questions au Parlement, mardi après-midi.

"Nous ne pouvons pas être plus précis maintenant"

Ce plafond ne signifie pas pour autant que le gouvernement ne prolongera pas le décret actuel, valable jusqu'au 10 mai, qui interdit à plus de dix personnes de se réunir. "Nous ne pouvons pas être plus précis maintenant. Nous ne connaissons pas l'évolution de la maladie", a dit la Première ministre.

Cette incertitude sur le nombre limite de personnes pouvant se rassembler fait l'objet de débats dans le pays, comme dans beaucoup d'autres, car il pèse sur l'organisation de fêtes et des mariages estivaux. Mette Frederiksen a appelé à la patience. "Je fais partie de ceux qui ont prévu un mariage d'été. Mais je ne sais pas non plus s'il va avoir lieu cet été. On suit l'évolution", a-t-elle dit.

Le royaume scandinave de 6 millions d'habitants, relativement épargné par l'épidémie de coronavirus avec 7 891 cas déclarés et 370 décès depuis fin février, avait pris le 12 mars des mesures restrictives (fermeture des écoles puis des lieux publics notamment). Tout en conseillant aux gens de rester le plus possible chez eux, le gouvernement n'avait pas restreint la circulation des habitants ni leurs activités (sportives ou autres) à l'extérieur, à condition que la distanciation sociale soit respectée.

Le pays lève peu à peu les restrictions, avec circonspection. Après les écoles et les crèches le 15 avril, des petites entreprises tels les salons de coiffure et de tatouage, mais aussi les dentistes, ont rouvert lundi. Les collèges, lycées, restaurants et bars devraient rouvrir le 11 mai.