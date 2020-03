Coronavirus : le cri d'alarme des personnels soignants

À l'hôpital de Creil (Oise), les personnels médicaux sont déjà sous tension et manquent de matériel. France 3 n'a pas eu l'autorisation de filmer dans l'établissement. À l'extérieur, une infirmière témoigne. "Ma dernière nuit, il y a avait cinq patients à l'isolement. On doit s'habiller pour chaque patient, désinfecter son matériel pour chaque patient, en plus de gérer les 50 entrées de la nuit. On ne dispose que d'un masque pour 12 heures", explique Perrine Bacri, infirmière aux urgences de nuit.

17 agents retraités en renfort des équipes

Médecin urgentiste de Creil et ancien chef de service, Loïc Pen dénonce le manque d'anticipation des autorités. "La dangerosité, ce n'est pas tant la létalité que notre incapacité à prendre en charge en même temps autant de patients et à les soigner." Les médecins appellent également au respect des mesures barrières pour retarder l'épidémie et éviter un afflux de personnes contaminées aux urgences. La direction du groupe hospitalier annonce qu'elle a mis en place des unités dédiées aux personnes contaminées. 17 agents retraités sont venus renforcer les équipes.

