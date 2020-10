Coronavirus : le couvre-feu gagne l’Italie

Un certain nombre de mesures fortes contre le coronavirus ont été prises en Italie. A partir de vendredi 23 octobre minuit, la région de Lombardie sera soumise à un couvre-feu et la nuit suivante ce sera au tour de la Campanie. Le gouverneur de la région de Naples, qui est un peu volcanique, a décidé d’interdire toutes célébrations publiques des fêtes d’Halloween parce qu’il craint que ça devienne des foyers de contamination pour les jeunes.

Fermeté

Les autorités s’inquiètent parce que les chiffres ne sont pas bons : plus de 15 000 cas de Covid-19 mercredi 21 octobre et 127 personnes décédées dans les hôpitaux. Des statistiques plus vues depuis le printemps dernier. Le gouvernement a la volonté de répondre de manière très ferme à la pandémie.



Le JT

