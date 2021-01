Coronavirus : le couvre-feu à 18 heures déplaît aux commerçants

Un couvre-feu généralisé à 18 heures partout en France est une mesure qui inquiète les commerçants. Pour Francis-Edouard Pollet, fondateur de Cigoire à Lille (Nord), “enlever la fin de journée, ça nous couperait 40% de notre chiffre d’affaires de la journée”. Pour un épicier d’Amiens (Somme), ce serait contre-productif : “Les clients vont arriver tous à la fois. Ils ne pourront pas tous rentrer et partiront parce qu’il fait froid dehors”.

Pour les courses, l’organisation va changer : “On se fera livrer ou on utilisera nos réserves la semaine et on fera les courses le week-end", explique un Parisien. Pour éviter un troisième confinement, le gouvernement de Jean Castex veut resserrer la vis. Les mesures seront annoncées jeudi à 18 heures par le Premier ministre.















