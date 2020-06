Coronavirus : le Conseil scientifique estime qu'une deuxième vague est "extrêmement probable"

Pour l'heure, le Covid-19 semble nous accorder un répit estival. Mais il circule encore et pourrait revenir en force d'ici quelques mois. Le Conseil scientifique estime qu'une "intensification de la circulation dans l'hémisphère Nord est extrêmement probable", notamment à l'approche de l'hiver.

Un virus saisonnier ?

"Autant, lors de l'émergence, la saisonnalité ne compte pas. Autant, lors des épisodes de recirculation, la saisonnalité compte. La saisonnalité va commencer à avoir un impact à partir de fin octobre-début novembre. Le risque le plus important de voir circuler de nouveau le virus est à cette période-là. Mais ce sera peut-être plus tard, en janvier", explique le Professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon (Rhône) et membre du Conseil scientifique. Aujourd'hui, l'immunité collective est insuffisante, elle touche environ 5% des Français.

