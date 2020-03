Coronavirus : le Conseil scientifique demande un confinement renforcé

Mardi 24 mars, le Conseil scientifique a rendu son avis concernant les mesures à prendre face au coronavirus. Dans son rapport, on trouve deux préconisations fortes. Tout d’abord, un prolongement du confinement. "Le confinement durera vraisemblablement au moins six semaines à compter de sa mise en place", peut-on lire dans ses conclusions. C’est au minimum quatre semaines de plus que ce qui a été décrété par le gouvernement.

Des conditions de sorties déjà durcies

Autre mesure réclamée, un durcissement. "Le Conseil scientifique estime de manière consensuelle nécessaire un renforcement du confinement", est-il écrit dans le rapport. Un avis que partagent des rares passants. Lundi 23 mars, le Premier ministre a durci les conditions de sortie en fermant les marchés et en réduisant les activités sportives. Un tournant dans la gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est de réduire la propagation du Covid-19.