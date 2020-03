Coronavirus : le Conseil des ministres adopte de nouvelles ordonnances pour faciliter la poursuite de l’activité

Mercredi 25 mars, pas moins de 24 ordonnances ont été adoptées par le Conseil des ministres pour organiser la continuité de l’activité durant l’épidémie de Covid-19. "D’abord, il y a la création d’un fonds de soutien pour les petites entreprises dotées d’un milliard d’euros. Celles qui sont menacées de fermeture ou qui accusent une importante baisse de chiffres d’affaires pourront toucher jusqu’à 3 500 € d’aide", explique Valérie Astruc, en direct de l’Élysée, à Paris.

Un assouplissement du code du travail

En cas d’impayés sur les loyers ou les factures d’énergie, il est prévu de supprimer les pénalités et d’interdire les coupures de gaz et d’électricité. "S’agissant des chômeurs en fin de droit, l’allocation sera prolongée, tout comme la trêve hivernale. Les familles ne pourront donc pas être expulsées de leur logement. Si vous avez un billet de train ou un avion annulé, vous pourrez l’échanger ou être remboursé dans les 18 mois. Enfin, l’employeur pourra imposer à ses salariés jusqu’à six jours de congés payés pendant la période de confinement", précise la journaliste.

