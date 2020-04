Coronavirus : le confinement améliore la qualité de l'air à New Delhi

Depuis le 25 mars, 1,3 milliard d'Indiens subissent le confinement, même si par endroit, celui-ci s'assouplit. Avant le Covid-19, New Delhi était l'une des capitales les plus polluées du monde. Peu à peu, ses habitants retrouvent un ciel bleu et un air plus pur. "C'est certainement le meilleur air que nous avons depuis plusieurs années. Si ce n'est de toute notre histoire", affirme Siddharth Singh, auteur et chercheur en politique du climat.

"Le niveau de la pollution a chuté"

"Il n'y a que des services essentiels qui fonctionnent encore et cela n'inclut pas l'industrie lourde ni les transports publics par exemple. Donc pour toutes ces raisons, naturellement, le niveau de la pollution a chuté", précise Siddharth Singh. Selon certains spécialistes, l'indice de la qualité de l'air en Inde s'est amélioré de 33% en moyenne entre le 16 et le 27 mars. En 2017, dans ce pays, environ 2,3 millions de personnes auraient succombé aux effets de la pollution.