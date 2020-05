Coronavirus : le château de Versailles reste silencieux

Les semaines passent mais il reste déserté. Le château de Versailles (Yvelines) continue de rester confiné à cause de l’épidémie de coronavirus qui frappe encore la France mercredi 27 mai. Une période étonnante et difficile pour ce monument légendaire. « C’est une impression assez étrange parce qu’on est dans un lieu qui est grandiose et devient assez mélancolique. On a hâte que les visiteurs puissent revenir », s’impatiente Lionel Arsac, conservateur du patrimoine du château de Versailles.

Entretenir le lieu

Il faut profiter du confinement du château pour faire certaines choses alors impossibles en temps normal. De nombreuses personnes s’activent pour dépoussiérer tous les endroits possibles. D’autres s’activent et nettoient les 357 miroirs de la galerie des glaces. De son côté, le conservateur en chef du château, Alexandre Maral, entretient quotidiennement l’orgue de Louis XIV. « Il faut contrôler que toutes les touches s’enfoncent bien et puis ça permet de vérifier l’accord qui a très bien tenu pendant toute cette période », confie-t-il