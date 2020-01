Coronavirus : le casse-tête du rapatriement des Français

L'épidémie de pneumonie progresse en Chine depuis son apparition en décembre dernier. Un nouveau bilan fait état de 81 morts dont 1 à Pékin. 2286 personnes seraient par ailleurs contaminées. La grande majorité étant de Wuhan, berceau de l'épidémie. 800 Français environ y vivent. Le gouvernement a annoncé qu'il allait rapatrier ceux qui le souhaitent en milieu de semaine. C'est inédit.

Les expatriés soulagés

Au quai d'Orsay, on tente d'organiser ce grand rapatriement en discutant plusieurs fois par jour avec les autorités à Wuhan et à Pékin. "La logistique, la confection, la mise en oeuvre est très très compliquée. Elle intègre quatre ministères", explique Eric Chevallier, directeur du centre de crise et de soutien du quai d'Orsay. La ville de Wuhan reste déserte. Béatrice, une expatriée est "soulagée" de pouvoir rentrer prochainement en France. Elle attend les instructions sur ce rapatriement inédit. La France récence actuellement les volontaires au départ.

Le JT

Les autres sujets du JT