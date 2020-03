Coronavirus : le bilan passe à 16 morts et près de 1 000 cas en France

Les régions les plus touchées sont Grand est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, l'Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

L'épidémie continue de progresser en France. Cinq personnes supplémentaires sont décédées dans le pays après avoir été infectées par le coronavirus, ce qui porte à 16 le nombre total de morts, et 949 cas ont été à ce jour détectés, soit 336 de plus en 24 heures, a annoncé samedi 7 mars le ministère de la Santé.

"Les régions qui signalent ces décès sont les Hauts-de France, la Bretagne, l'Île-de-France auxquelles s'ajoutent aujourd'hui la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand-Est", a indiqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors d'une conférence de presse.

Parmi les 16 personnes décédées, on compte "11 hommes et cinq femmes dont 12 personnes de plus de 70 ans et à chaque fois de nombreuses comorbidités soujacentes", a-t-il précisé.

45 personnes en réanimation

Sur les 949 cas confirmés, "en termes de gravité nous avons ce soir 45 personnes en réanimation, soit six de plus qu'hier", a ajouté Jérôme Salomon, signalant que "c'est moins que dans les épidémies de grippe classiques".

Les cinq régions les plus touchées sont Grand-Est (250 cas), les Hauts-de-France (173), Bourgogne-Franche-Comté (129), l'Ile-de-France (104), Auvergne-Rhône-Alpes (102). Les autres régions comptent moins de 50 cas.

"En France, nous sommes toujours au stade 2 avec l'objectif clair de freiner la propagation du virus sur le territoire national, a poursuivi le directeur général de la Santé. Nous évoluerons vers le stade 3 de façon progressive, inéluctable, puis arriverons au stade 4, qui signe le retour à la normale".