Coronavirus : le BCG est-il efficace ?

C'est l'un des plus anciens vaccins pour lutter contre la tuberculose : le BCG. Pourrait-il être une arme contre le Covid-19 ? C’est l'hypothèse de l’institut Pasteur de Lille (Nord), qui va démarrer dans quelques jours une étude sur 1 000 personnes pour déterminer si elles sont plus ou moins protégées du nouveau coronavirus en recevant le BCG. Pour bien comprendre, voici comment le corps réagit après une infection : le système immunitaire déclenche deux types de réactions, d’abord une réponse rapide, l’immunité innée, qui stoppe l’infection en activant des globules blancs et se manifeste par des réactions inflammatoires. Puis, une réponse plus lente, l’immunité adaptative, qui génère des anticorps.

Une immunité renforcée ?

"L’immunité innée, c’est quelque chose qui se met en place dans les heures ou jours qui viennent. Cette immunité-là va être renforcée par le BCG. C’est quelque chose qu’on a découvert, il y a une dizaine d’années", explique Camille Locht, directeur de recherche de l’institut Pasteur de Lille. Autrement dit, le BCG pourrait entraîner le corps à lutter contre le virus.

