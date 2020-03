Coronavirus : l’association Banlieues santé au chevet des personnes âgées isolées

"Il y a une défiance à l’égard des messages des institutions dans les quartiers défavorisés. La barrière de la langue est un enjeu important aussi. On a vulgarisé les messages de santé publique sur le coronavirus en plusieurs langues avec plusieurs professionnels. Les inégalités en santé sont nombreuses en banlieues", explique Abdelaali El Badaoui, infirmier libéral qui a créé l’association Banlieues Santé pour favoriser l’accès aux soins des populations défavorisées.

Cagnotte en ligne

"Dès le 13 mars, l’association Banlieues Santé et des partenaires ont mis en place un projet de coordination sanitaire pour confiner les personnes âgées et leur permettre d’avoir de quoi manger et se soigner", précise-t-il, remerciant ses équipes de bénévoles au passage.

"Son association aide les personnes âgées isolées qui vivent dans les logements sociaux. Elles ont de l’hypertension et du diabète et donc sont très vulnérables au coronavirus", souligne Abdelaali El Badaoui, qui a mis en place une cagnotte en ligne pour recueillir des dons.



Le JT

Les autres sujets du JT