Coronavirus : l’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris recherche des soignants qualifiés pour renforcer ses équipes

L'Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP) lance un appel pour des soignants qualifiés pour renforcer ses équipes face à l’épidémie de coronavirus Covid-19, vendredi 20 mars, dans un communiqué.

Face à l’urgence et à l’ampleur de l’épidémie en France, et notamment en Île-de-France, l'AP-HP recherche des professionnels médicaux et paramédicaux disponibles dans les semaines à venir pour renforcer les équipes de ses 39 hôpitaux.

Un numéro vert pour les volontaires

Aide-soignant, infirmier, médecin, masseur-kinésithérapeute, manipulateur radio ou technicien de laboratoire, l’ensemble des professionnels de santé qualifiés sont recherchés pour venir "prêter main forte" aux hôpitaux d'Île-de-France. Les personnels intéressés seront recrutés et rémunérés pour ces missions exceptionnelles "à temps complet ou partiel selon leur souhait ou via une intégration directe à la fonction publique hospitalière", précise l'AP-HP.

Les volontaires peuvent se manifester sur le numéro vert : 0805 280 270, de 8h à 20h. Un questionnaire leur sera adressé afin de connaître leur qualification, leur spécialité, leur disponibilité et leur souhait d’affectation. Ils seront ensuite mis en contact avec les hôpitaux pour être affectés dans les services qui en ont besoin.