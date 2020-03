Coronavirus : l’art pour sortir du confinement

Avec le confinement, les artistes trouvent de nouvelles manières de performer ensemble, grâce à la vidéo et aux réseaux sociaux. Qu’ils soient 3, 19, 29 et même 1 000, tous peuvent continuer à exercer leur art. Le groupe français Skald, d’inspiration scandinave, a par exemple présenté son nouveau titre réalisé en appel visio. Même chose pour l’orchestre national de Serbie qui a choisi au passage de rendre hommage à l’Italie en interprétant Bella Ciao.

Un projet musical réunit 1 000 vidéos en Australie

De l’autre côté de l’Atlantique, des lycéens californiens ont pu grâce à leur caméra chanter ensemble Over the Rainbow, malgré l’annulation du festival auquel ils devaient participer. En Australie, un projet un peu fou a réuni 1 000 vidéos du monde entier collectées en 48 heures, montrant des anonymes qui interprètent Close to You. Une bonne façon de rester à la maison en gardant sa bonne humeur.