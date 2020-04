Coronavirus : l’armée française touchée par le virus

Mercredi 8 avril, combien de militaires sont-ils touchés et comment la grande muette gère-t-elle cette crise sanitaire du coronavirus Covid-19 ? “Il faut savoir que le ministère des Armées, ce sont 270 000 personnes, des civils et des militaires. Il y a eu effectivement 600 cas de Covid-19 détectés, et un mort, un civil de la Défense. Là où c’est le plus compliqué, c’est pour les 6 000 militaires actuellement en mission extérieure”, explique la journaliste Dorothée Olliéric en direct du ministère des Armées à Paris.

“Quatre soldats ont été testés positifs”

La majorité des militaires sont au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane. “Des tests ont été envoyés sur place, quatre soldats ont été testés positifs. Trois d’entre eux ont déjà été rapatriés en France, et le quatrième est soigné sur place. Mais il faut savoir que c’est compliqué sur place”, poursuit la journaliste. Lors des opérations militaires, les mesures de distanciation sociale sont compliquées à respecter. La crise sanitaire pourrait perturber le bon déroulement des opérations de lutte contre le terrorisme.

