Coronavirus : lancement d'une "vaste opération de dépistage" dans les Ehpad

Cette initiative "permettra de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des Ehpad pour éviter la contaminations des autres résidents", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Les autorités vont lancer une "vaste opération de dépistage" des infections au Covid-19 dans les Ehpad, a déclaré lundi 6 avril le ministre de la Santé Olivier Véran. Cette opération "permettra de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des Ehpad pour éviter la contaminations des autres résidents", a-t-il précisé.

Selon le dernier bilan, au moins 2 417 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie dans les maisons de retraite médicalisées et autres établissements médico-sociaux. L'épidémie a fait au total 8 911 morts depuis son début en France, dont 833 au cours des dernières 24 heures, a également indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

Après presque trois semaines de confinement, le gouvernement a appelé lundi soir les Français à ne pas relâcher leurs efforts pour lutter contre le coronavirus, sous peine de restrictions supplémentaires. Alors que les beaux jours et les vacances de printemps de la zone C (Ile-de-France et Occitanie) laissent craindre un relâchement, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé aux préfets "d'examiner au cas par cas" et en lien avec les maires la "nécessité de durcir les mesures", par exemple de limiter la pratique sportive, "là où des signes de laisser-aller se feraient jour".