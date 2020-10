Coronavirus : l’analyse d’un membre du conseil scientifique

A-S. Lapix

Sur le plateau du 20 Heures, le Pr. Arnaud Fontanet réagit aux annonces du 1er octobre, faites par le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Je pense que la stratégie qui est suivie aujourd’hui est vraiment celle de la concertation, avec les élus locaux pour voir quelles sont les meilleures solutions". Il est toutefois clair que dans un certain nombre de villes, "la situation va être tendue très rapidement" et qu’il "faut prendre des mesures". Elles seront "prises en concertation avec les acteurs locaux".



Concernant la fermeture des bars et des restaurants à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le professeur juge que l’important est surtout que "chaque personne dans la population francaise comprenne que notre destin est entre nos mains". Il appelle de fait à la responsabilité et au respect des gestes barrières. La mesure la plus utile serait ainsi de "réduire ses contacts".







