Coronavirus : l’Allemagne interdit les rassemblements de plus de deux personnes

La chancelière à l’isolement. Angela Merkel va travailler depuis chez elle durant les prochaines semaines. Son médecin a été testé positif, "pas elle, pour l’instant", précise Laurent Desbonnets, le correspondant de France télévisions à Berlin, en Allemagne. Le contact entre la chancelière et le médecin a été rapproché puisqu’il lui a administré un vaccin samedi 21 mars. Angela Merkel, 65 ans, va donc subir un test au Covid-19 dans les prochains jours, mais pas tout de suite, en raison du temps d’incubation. Elle ne montrerait pas de symptômes jusqu’à présent.



Dimanche, Angela Merkel a annoncé de nouvelles mesures restrictives : les rassemblements sur la voie publique de plus de deux personnes sont interdits. Les personnes doivent respecter des distances de 1,5 mètre et les restaurants et les salons de coiffure sont désormais fermés. Dans certaines régions, les mesures sont encore plus strictes et les amendes salées.

