Coronavirus : la ville de Wuhan en Chine va tester massivement ses habitants

C’est un projet absolument titanesque. “Tester 11 millions d’habitants en 10 jours à peine. Tout a commencé le week-end dernier, lorsqu’un nouveau foyer dans le sud de la ville a été découvert : 6 personnes positives au Covid-19, et ce après 76 jours de confinement. Résultat, l’inquiétude grandit ici à Wuhan, et pour les autorités locales c’est le branle-bas de combat”, explique le journaliste Arnauld Miguet en direct de Wuhan.

“Plus d’un million de tests par jour”

“La campagne de test PCR à l’acide nucléique a donc commencé ce matin. Les tests sont gratuits et tout le monde devrait y passer. Médecins et infirmières font le tour de tous les quartiers avec ces deux questions : pourquoi les tests n’ont pas été faits plus tôt ? Et sera-t-on capable de faire 11 millions de tests en 10 jours ? Ça fait plus d’un million de tests par jour. En tout cas, les autorités veulent à tout prix éviter une deuxième vague et rassurer la population”, conclut le journaliste.