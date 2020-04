Coronavirus : la ville de Nice bientôt entièrement équipée de masques

En quelques jours, le gouvernement a fait volte-face sur le sujet des masques, et incite maintenant à en parler. Pour les Français n’ayant pas de masques, il ne reste que la débrouille ou le fait-maison. Sur Internet, les tutoriels sont désormais légion. Une simple serviette à papier et deux élastiques suffisent, ou bien encore un bandana, face à la pénurie. Depuis lundi 6 avril, et jusqu’à mercredi, plusieurs centaines de couturiers et couturières bénévoles s’activent afin de fabriquer des milliers de masques pour les commerçants, les ambulanciers, et tous ceux qui en feront la demande.

Des masques utilisables durant un mois

Le maire de la ville de Nice (Alpes-Maritimes), Christian Estrosi, abordait la question des masques lors du 19/20 : "Voilà 15 jours que nous nous battons de tous les côtés pour trouver des niches pour nous fournir en Europe et en Asie, pour renforcer d’abord les personnels prioritaires, mais aussi la médecine de ville, les généralistes, les conducteurs de trams et de transports en commun, notre police municipale, l’ensemble de nos agents de propreté, maintenant nous sommes passés aux infirmiers et aux commerçants depuis ce lundi 6 avril. J’ai trouvé une filière qui pourra nous fournir des masques utilisables, lavables et normés pour être garantis par les autorités sanitaires." Ces masques seront utilisables durant un mois.







