Coronavirus : la vigilance reste de mise à Wuhan

En Chine dans la ville de Wuhan, la sortie du confinement mardi 7 avril ne sonne pas pour autant la fin de la crise causée par l’épidémie de coronavirus. Les habitants devront disposer d’un code vert. « C’est-à-dire établir qu’on est en bonne santé et qu’il n’y a pas eu de contact avec des malades du Covid-19 », souligne le journaliste Arnauld Miguet en duplex depuis Wuhan.

Des chiffres encourageants

Le quotidien des habitants de Wuhan reste encore chamboulé. Les restaurants, les bars ainsi que les écoles sont toujours fermés pour le moment. Les gens sont appelés à rester autant que possible chez eux et à porter un masque lorsqu’ils sont amenés à sortir. Malgré cela, les dernières indications laissent naître l’optimisme chez la population. « Aujourd’hui en Chine, il y a eu 0 nouveau décès et 0 nouvelle contamination », annonce Arnauld Miguet.