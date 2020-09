Coronavirus : "La stratégie n'est pas la bonne", dénonce Catherine Hill

La période d’isolement de sept jours "est suffisante, mais c’est ce qu’on va faire pour les cas qu’on trouve et le problème n’est pas là. Il y a une grande partie de la circulation du coronavirus qui échappe à la détection. Ce qu’on fait pour les cas qu’on trouve, c’est marginal car il ne représente qu’une partie fraction des cas réels. Il faut tester beaucoup plus", assure Catherine Hill.

Une catastrophe dans deux mois ?

"Il faut une organisation différente si on veut tester largement la population. Il faut distinguer les tests diagnostic, [pour] les gens qui ont des symptômes et les cas contacts, et les tests dépistage pour trouver les porteurs asymptomatiques. Il faut une organisation différente avec des tests antigéniques, salivaires, des tests plus faciles, voire groupés. On a fait des ajustements sur une stratégie qui n’est pas bonne. Il faut séparer le diagnostic du dépistage", précise l'épidémiologiste.

"Le nombre de personnes admises en réanimation augmente de façon régulière et dans huit semaines on peut se retrouver dans une situation catastrophique avec un embouteillage maximal dans les soins intensifs", conclut la biostatisticienne.