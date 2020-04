Coronavirus : la solidarité de Schneider Electric

Jean-Marc Brion exprime tout de suite son accord sur le fait que l'association pour construire des respirateurs est un acte de solidarité avant de faire le point sur le processus de décision qui a amené à la création de ce consortium. "On s'est regroupé avec Air Liquide tous ensemble avec quatre industriels puis suite à un diagnostic que nous avons fait et à la demande du gouvernement concernant la capacité de production à mettre en place, nous avons identifié tous les points durs et donc suite à une proposition le 27 mars, nous avons eu le feu vert du gouvernement", affirme le directeur du déploiement industriel chez Schneider Electric.

Une fabrication sur trois sites

Jean-Marc Brion poursuit pour expliquer le rôle de Schneider Electric dans la construction des respirateurs : "Depuis ce week-end, ce que nous faisons tous ensemble, c'est de modifier les lignes de fabrication, nous positionnons ça sur trois sites de fabrication. Un gros travail qui est fait en parallèle, c'est toute la sécurisation des approvisionnements".