Coronavirus : la solidarité dans les villages

À Moncrabeau, petit village du Lot-et-Garonne, un réseau solidaire aide les habitants à lutter contre le Covid-19, avec des mesures très concrètes. Chaque matin, à 9 heures, Christine Tronguet installe une table avec des consignes sanitaires et du gel hydroalcoolique. Elle tient l’épicerie solidaire de Moncrabeau, le seul point de ravitaillement du village reculé. Le local est régulièrement désinfecté : caisse, poignées de porte… L’enseigne ne fonctionne qu’une heure par jour.

Deux cas sur 800 habitants

Les habitants se précipitent dès l’ouverture afin de venir chercher quelques produits, mais aussi de la compagnie. Sur les étagères, on retrouve des pâtes, des produits d’hygiène, des journaux, mais aussi des attestations de déplacement. En effet, le but est de nourrir les habitants, mais également de veiller sur eux. Un tiers des habitants a plus de 70 ans. Par mesure de sécurité, le maire leur rend visite régulièrement. Seuls deux cas de Covid-19 ont été recensés sur 800 habitants.





