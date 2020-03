Coronavirus : La secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon, annonce avoir été testée positive au Covid-19

Il s'agit du troisième membre du gouvernement à avoir été testé(e) positi(f)ve au coronavirus.

La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, annonce dimanche 22 mars, sur son compte Twitter, avoir été "diagnostiquée positive au Covid-19".

Des symptomes bénins

Elle assure n'avoir "que des symptômes bénins à ce stade" et appliquer "la règle, je reste chez moi pour me reposer et protéger les autres".

J’ai été diagnostiquée ce jour positive au Covid-19. Je n’ai que des symptômes bénins à ce stade. J’applique la règle : je reste chez moi pour me reposer et protéger les autres. — Emmanuelle Wargon (@EmmWargon) March 22, 2020

Il s'agit du troisième membre du gouvernement à avoir été testé(e) positi(f)ve au coronavirus, après le ministre de la Culture, Franck Riester, et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, Brune Poirson.