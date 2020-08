Coronavirus : la Russie affirme avoir trouvé son vaccin

Dans la course mondiale au vaccin anti-Covid, la Russie prend la tête… du moins en termes d’annonce. "Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le coronavirus a été trouvé, a annoncé Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie, mardi 11 août. Il est assez efficace et donne une immunité durable." Vladimir Poutine a aussi indiqué que sa propre fille s’était faite inoculer ce vaccin baptisé "Sputnik".

L'OMS déjà dubitative

La semaine dernière, l’Organisation Mondiale de la Santé s’était montrée dubitative quand Moscou annonçait qu’un vaccin était presque prêt. La Russie va démarrer les essais sur de grands échantillons, mercredi 12 août. Or cette étape est indispensable avant de mettre un vaccin sur le marché. "Si vous ne faites pas les essais sur grands échantillons, on peut obtenir des effets secondaires rares, affirme l’infectiologue Gilles Pialoux. Il faut être sûr que le vaccin produise des anticorps qui luttent contre le virus, et non qui facilitent la forme grave de la maladie."

