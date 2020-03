Coronavirus : la psychose de la pénurie

La peur du confinement général à cause du Covid-19 grandit chaque jour un peu plus en France, et encore davantage depuis l'allocution télévisée du chef de l'État de jeudi 12 mars. Depuis vendredi, et pendant toute la journée de samedi, nombreux ont été les Français qui se sont précipités dans les supermarchés afin de faire des provisions. Dans les allées des magasins, c'est la même crainte des pénuries et de la quarantaine qui est partagée.

Pas de pénurie à prévoir

Pourtant, les professionnels de la grande distribution l'assurent, il n'y aura pas de pénurie en France. "Les quantités disponibles dans les entrepôts chez les industriels sont largement suffisantes et dans tous les cas au-delà de ce que l'on va pouvoir consommer nous les Français. Ce à quoi on est en train d'assister c'est un transfert de stock", explique Olivier Dauvers, spécialiste du secteur.

Le JT

Les autres sujets du JT