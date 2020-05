Coronavirus : la propagation s’accélère en Amérique du Sud

Le seuil des 20 000 morts vient d’être franchi au Brésil. 1 188 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Un record qui confirme l’accélération de la pandémie de coronavirus dans toute l’Amérique latine. C’est désormais la région du monde qui enregistre le plus de nouveaux cas. Le Brésil est le pays le plus touché, suivi par le Pérou, où le nombre de contaminations et de décès ont été multipliés par trois depuis le 30 avril. Au Mexique, au Chili, partout la crise sanitaire progresse et la colère gronde.

Bolsonaro contre le confinement

A Santiago (Chili), la capitale chilienne, des émeutes ont éclaté dans les quartiers pauvres, où les habitants n’ont plus d’argent. En Équateur, le bilan dépasse désormais les 35 000 cas, mais dans les villages, les habitants n’ont pas de médicaments. Opposé aux mesures de confinement, le président brésilien, Jair Bolsonaro, a encore appelé hier à reprendre le travail. Son gouvernement recommande l’usage de chloroquine et d’hydroxychloroquine.

