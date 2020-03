Coronavirus : la prolongation du confinement acceptée par les Français

Afin de lutter contre l'explosion du nombre de cas de contamination au Covid-19 en France, le Premier ministre Edouard Philippe a mis fin, vendredi 27 mars au soir, à un faux suspens. En effet, le confinement va être prolongé pour au moins deux nouvelles semaines à partir de mardi. Sur le parking d'un marché d'Antibes (Alpes-Maritimes), les Français rencontrés samedi matin comprennent cette décision et la prennent avec résignation.

"Ça devient dur"

"On est enfermé, on n'est pas libre mais il faut prendre ça avec manière posée", indique un homme. Pour tenir sur la longueur, alors que le Conseil scientifique indiquait cette semaine que le confinement devrait durer au moins six semaines pour servir à quelque chose, le sentiment de faire une bonne œuvre pour le bien général va aider. "Ça devient dur, quand même", confie, tout de même, un autre client du supermarché.

