Coronavirus : La Poste promet à ses salariés mobilisés pendant la crise une prime de 300 euros, perçue comme "scandaleuse" par un syndicat

La direction du groupe a annoncé jeudi que cette somme serait "octroyée aux 120 000 postiers mobilisés sur le terrain" pendant l'épidémie, "du 16 mars au 31 mai".

La prime de la discorde. La direction de La Poste a annoncé, jeudi 18 juin, l'octroi d'une prime allant jusqu'à 300 euros aux postiers mobilisés pendant la crise sanitaire du coronavirus. Cette prime est "destinée aux 120 000 postiers mobilisés sur le terrain pendant la crise sanitaire", a annoncé la société. "Tous les postiers mobilisés sur le terrain du 16 mars au 31 mai 2020", qu'ils soient "CDI, fonctionnaires, CDD, contractuels de droit public ou alternants" en bénéficieront "dans les mêmes conditions", a-t-elle assuré.

Cette annonce a été jugée "scandaleuse" par SUD-PTT. Le syndicat estime que le groupe "a profité" de la crise du coronavirus pour tester une organisation en effectif réduit dans la branche courrier et "un rythme très tendu" afin de la pérenniser. Selon Eddy Talbot, membre du bureau fédéral SUD-PTT, la prime va "de zéro à 300 euros" et ne sera pas versée aux CDD dont le contrat n'a pas été renouvelé après le confinement ou encore aux agents ayant été absents pendant cette période "pour maladie chronique, garde d'enfants ou pour cause de Covid".

Pendant le confinement, le groupe public a nettement réduit ses services avant de reprendre l'activité progressivement. Nombre de droits de retrait ont été exercés par les postiers, selon les syndicats. La Poste a également été contrainte par voie de justice d'établir une évaluation détaillée des risques sanitaires.