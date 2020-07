Coronavirus : la piste de l'immunité croisée écartée

Chaque hiver, les enfants attrapent de nombreux rhumes et des scientifiques pensaient que ces rhumes les protégeaient du Covid-19. En réalité, le lien n'existe pas. Des chercheurs de l'Institut Pasteur ont étudié 775 enfants de 0 à 18 ans, séparés en trois groupes. Le premier avec une forme bénigne de Covid-19, le deuxième une forme grave et un troisième groupe d'enfants négatifs au test. Résultat : chez tous ces enfants, atteints du Covid-19 ou pas, on retrouve autant de coronavirus du rhume. Ces rhumes ne protègent donc pas du Covid-19.

Mystérieux virus

Autre enseignement de l'étude : le SARS-CoV2, le virus du Covid-19, risque de revenir chaque année. "Si SARS-CoV2 se comporte comme un coronavirus saisonnier, on peut s'attendre à ce que même quand l'état d'immunité vis-à-vis de SARS-CoV2 est important, ce virus continue à circuler dans la population", explique Marc Eloit, responsable du laboratoire Découverte de Pathogènes à l'Institut Pasteur. Le fait que les enfants contractent beaucoup moins souvent le Covid-19 que les adultes demeure donc un mystère.