Coronavirus : la pandémie reste active en France

Une ville sous étroite surveillance. Une opération de dépistage du coronavirus a eu lieu à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), un foyer identifié comme épidémique ces derniers jours près de Rouen. Toute la population est invitée à se faire tester. "Je n'ai pas spécialement peur, c'est plus pour rassurer ma femme et mes enfants". Huit foyers épidémiques ont été détectés et 80 cas. La Normandie doit-elle craindre un rebond du virus et une nouvelle vague ? Le taux de reproduction, c'est à dire le nombre de gens contaminés par un seul malade, inquiète. Il est passé à 1,6 au dessus du seuil d'alerte.

La Guyane reconfinée ?

Il est aussi au-dessus de un dans cinq régions : Normandie, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Martinique et Guyane. Preuve que le virus continue de circuler. "Il faut garder ses distanciations sociales, en particulier les jeunes", explique un directeur du Samu. Cependant les autres indicateurs de surveillance restent au vert. Seule région où la situation est très préoccupante : la Guyane où le reconfinement est désormais envisagé.