Coronavirus: la Nouvelle-Calédonie, pionnière du déconfinement

Si, en Nouvelle-Calédonie, certains craignent encore le Covid-19, le déconfinement est un vrai soulagement. "On peut sortir comme on veut, on est libre de marcher. Ça fait du bien", confirme un passant. "On est libre d'aller travailler, de sortir, mais je suis toujours un peu inquiète", ajoute une femme. Pourtant, aucun nouveau malade n’a été identifié depuis 12 jours. Alors, les écoles rouvrent progressivement.

"Je me mets du gel hydroalcoolique"

La désinfection des mains y est obligatoire. "Je me mets du gel hydroalcoolique", explique Jane Huon, élève de CM1, sans arrêter de se frotter les mains. Comme il est difficile de faire respecter les gestes barrières aux enfants, les allers-retours aux lavabos sont plus nombreux qu’avant le confinement. C’est surtout le cas pour les petits, qui "ont l’habitude de se toucher", précise Estherine Malmagcrou, maîtresse en petite section de maternelle.



Le JT

Les autres sujets du JT