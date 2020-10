Coronavirus : la nécessité de répondre aux interrogations des enfants

Les enfants se posent de nombreuses questions face à la pandémie de Covid-19. Pour répondre à leurs interrogations, un infectiologue et une psychanalyste ont répondu à leurs interrogations à la Maison des Sciences, à Rennes (Ille-et-Vilaine), rapporte France 3, jeudi 15 octobre. "Je vous ai dit tout à l’heure que c’était un virus qui n’était pas dangereux. Chez les papis et les mamies, la plupart du temps, ce n’est dangereux du tout non plus mais, des fois, c’est vrai que ça peut être plus dangereux", explique Matthieu Revest, infectiologue et professeur à l’Université de Rennes 1.

Répondre aux questions des enfants

Matthieu Revest tente de faire comprendre aux plus jeunes qu’ils doivent, par leur comportement, protéger les anciens mais aussi continuer de les voir car le lien social est primordial. Le but est aussi de rassurer les enfants qui peuvent se montrer très angoissés par la situation, jusqu’à en faire des cauchemars la nuit.

