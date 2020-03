Coronavirus : la nécessité de former les soignants

Contre l’épidémie de coronavirus, hôpitaux et libéraux font front commun. Autour de la table, deux infectiologues de l’hôpital Tenon, mais également des médecins de ville, et une sage-femme. Ils ne sont pas seuls : sur une messagerie instantanée, une centaine d’autres praticiens pour poser leurs questions. "En raison du risque de transmission, on expérimente ce système de communication qui semble plutôt fonctionner", justifie le dr Antonin Mathieu, médecin généraliste.



Les questions s’ enchaînent

Pendant plus de deux heures, les questions s’enchaînent, et les infectiologues y répondent en direct. Par exemple, que faire quand on a touché un patient infecté avec un gant ? "Si on a un contact infectant, on doit enlever le gant immédiatement après le contact, se laver et prendre une nouvelle paire de gants", répond le dr Michel Denis, infectiologue et hygiéniste.







