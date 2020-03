Coronavirus : la NBA recommande aux joueurs de ne pas taper dans les mains de leurs fans

Elle leur préconise de réaliser des fist-bumps, c'est-à-dire de cogner les poings fermés.

En raison du coronavirus, les autorités demandent à la population de ne plus se serrer la main. La NBA recommande, elle, aux joueurs de ne plus taper dans les paumes de leurs fans (en faisant des high five) mais leur conseiller de faire du poing à poing (des fist-bumps). C'est ce que rapporte la chaîne américaine ESPN (en anglais) qui a eu copie, mardi 3 mars, d'un memo publiée par la NBA. "L'évolution du coronavirus est susceptible de changer rapidement", écrit-elle, notamment.

Elle demande également aux sportifs de ne pas se saisir d'objets tendus par les supporters (comme des stylos, des ballons, des affiches ou encore des maillots) pour des autographes.

Lundi, Kemba Walker, meneur de Boston, a annoncé l'adoption d'éventuelles nouvelles habitudes : "Je suis sûr que je vais encore signer des autographes, mais peut-être que je vais me promener avec mon propre feutre."