Début mars, le gouvernement chinois a lancé une campagne pour promouvoir l’efficacité de la médecine traditionnelle chinoise sur le Covid-19. L’ambassade de Chine en France a par exemple relayé une liste de six remèdes traditionnels à base de plantes et autres produits naturels : capsules, granulés, injections, voire décoctions nettoyantes. "C’est une alternative pour soulager beaucoup de symptômes comme faire baisser la fièvre, renforcer le système immunitaire et freiner la détérioration de l’état de santé des malades du coronavirus", explique le Pr Bingkai Liu, docteur en médecine chinoise à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière.

Aucune preuve scientifique

En Chine, près de 60 000 personnes atteintes par le coronavirus auraient été traités par la médecine chinoise et la plupart sont guéris. Les autorités mettent aussi en avant des essais cliniques selon lesquels la médecine chinoise associée à la médecine occidentale donneraient de meilleurs résultats. Dire que ces produits sont efficaces contre le Covid-19, c’est faux scientifiquement. Les remèdes chinois peuvent soulager, mais pas guérir.



