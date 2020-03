Coronavirus : la maire de Nantes, Johanna Rolland, contrainte de se confiner chez elle après que sa fille a développé des symptômes

L'élue, mère de deux enfants, écrit dans un communiqué qu'elle continue à exercer "pleinement ses fonctions".

La maire de Nantes (Loire-Atlantique), Johanna Rolland, est restée confinée lundi 23 mars au matin à son domicile après qu'une de ses enfants a présenté des symptômes correspondants au coronavirus Covid-19, a appris France Bleu Loire Océan. La maire de Nantes a fait savoir par communiqué qu'elle gérait l'action de la municipalité et de la métropole de chez elle.

>> Suivez toutes les dernières infos liées à l'épidémie de coronavirus en direct

Au cours du week-end, la fille de Johanna Rolland a présenté des symptômes pouvant laisser penser à une contamination au Covid-19. L'élue, mère de deux enfants, écrit qu'elle exerce "pleinement ses fonctions" et assure "le pilotage permanent des services de la Ville et de la Métropole". Johanna Rolland assure rester en contact avec ses équipes par téléphone et par audio et visioconférence. "Comme depuis le début de cette crise", Johanna Rolland "reste en lien permanent avec les autorités de l'Etat et les autorités sanitaires".