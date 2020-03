Coronavirus : la Grèce se confine ; Angela Merkel va bien

Premier jour de confinement en Grèce. Des mesures strictes sont entrées en vigueur lundi 23 mars et dureront jusqu’au 6 avril. Ne sont autorisées que les sorties indispensables. La police contrôle passants et automobilistes. Le coronavirus a fait 17 morts et plus de 600 cas confirmés.

Les élèves russes sans classe

La Russie ferme ses écoles et ses universités à cause de l’épidémie. Elles ne rouvriront pas avant le 12 avril. Pas de suivi pédagogique ni de consignes particulières. Chaque professeur doit s’adapter et organiser des cours à distance. En Russie, pas de confinement, mais les fermetures et les interdictions se multiplient.

Angela Merkel a été testée négative au coronavirus après avoir été en contact avec un médecin infecté. Les résultats rassurent l’Allemagne. Si le confinement générale n’a pas été décrété, des régions l’appliquent déjà comme la Bavière.