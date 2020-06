Coronavirus : la Grèce prolonge pour la troisième fois le confinement des camps de migrants

Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de voir les droits des migrants entravés par les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus.

Toujours pas de déconfinement possible. La Grèce a prolongé, dimanche 7 juin, de deux semaines, le confinement imposé depuis mars aux camps de migrants surpeuplés pour juguler la propagation du coronavirus. "Les mesures contre la propagation du virus du Covid-19 sont prolongées pour les résidents des centres d'accueil et d'identification dans le pays" jusqu'au 21 juin, a annoncé le Journal officiel.

Le gouvernement avait imposé le 21 mars un confinement aux camps de migrants installés sur les îles de la mer Egée comme à ceux de la partie continentale du pays. Elle avait ensuite décidé un confinement général le 23 mars qui a été maintenu jusqu'au 4 mai. Le confinement des camps avait déjà été prolongé à deux reprises, le 10 mai puis le 21 mai, jusqu'au 7 juin.

Seuls quelques dizaines de cas signalés

Avec 180 décès du coronavirus et 2 980 cas, la Grèce a été moins touchée que ses partenaires européens par la pandémie. Parmi les migrants, aucun décès de la maladie Covid-19 n'a été enregistré et seulement quelques dizaines de cas signalés, selon les autorités. Plus de 33 000 demandeurs d'asile vivent dans cinq camps sur les îles de la mer Egée, dotés d'une capacité d'accueil pour seulement 5 400 personnes, et quelque 70 000 autres dans d'autres installations sur le continent.

Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de voir les droits des migrants entravés par les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus. D'autant plus que l'annonce de la prolongation du confinement des camps de migrants intervient juste après le lancement d'une campagne de promotion par le pays pour attirer les touristes.