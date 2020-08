Coronavirus : la Grande-Bretagne impose la quarantaine

A partir de 5h samedi 15 aout, il sera impossible pour les Britanniques de rentrer au pays sans avoir à passer par la case quatorzaine. A l'aéroport de Nice (Alpes-Maritimes), des Anglais ont donc décidé de sauter dans un avion pour éviter d'avoir à se confiner. "On doit absolument éviter la quarantaine parce que nous avons des engagements professionnels", indique une Britannique.

160 000 Britanniques pourraient être impactés

A Calais (Pas-de-Calais) aussi, les Britanniques se pressent pour passer la frontière. Une famille a écourté les vacances. "Tout le monde m'écrivait pour me dire qu'on allait être en quarantaine. Donc on a réservé un ferry et on a annulé les vacances", explique un ressortissant britannique. Près de 160 000 Britanniques en vacances en France pourraient être impactés par la mesure.

