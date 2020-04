Coronavirus : la France face au confinement

Au quotidien, ces travailleurs ne connaissent pas vraiment le confinement. Chaque jour, ils retrouvent leur univers professionnel bouleversé depuis un mois. Marianne nous emmène dans les coulisses de son quotidien, sur son exploitation maraichère. Confinement oblige, depuis un mois elle a développé un système de paniers à emporter. "On fait tout à la commande en ce moment, en drive, explique-t-elle. Les commandes sur internet, c'est quand même beaucoup plus sécurisé pour éviter les contacts".

"C'est beaucoup plus sécurisant pour les gens"

Des habitués, mais aussi de nouveaux clients qui découvrent la vie à la ferme, viennent chercher leurs commandes et remplissent eux-mêmes leurs sacs. Un système que Marianne compte maintenir jusqu'à la fin du confinement, et plus si nécessaire. "Je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant pour les gens de venir comme ça, à la ferme. On fait la queue dehors, on ne manipule rien que d'autres auraient manipulé", estime la maraichère.

