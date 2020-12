Coronavirus : la France a-t-elle mal géré la pandémie ?

Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, rendu mercredi 2 décembre, dénonce un pilotage défaillant du gouvernement, et des manquements des pouvoirs publics face à la pandémie de coronavirus. Le journaliste Thierry Curtet était en direct de l’Assemblée pour le 20 Heures : "Effectivement, ce rapport dénonce l’impréparation de notre pays, et il commence par dénoncer la gestion des différents stocks de masques constitués pendant une dizaine d’années, qu’on a laissé périmer", a rapporté le journaliste.

Un rapport fait par l’opposition

"Le rapport pointe également les préconisations variables du gouvernement quant à l’utilisation des masques. Globalement, il affirme que depuis dix ans, on a sous-estimé les risques épidémiques en France. Mais le texte accable surtout le pilotage de la crise, il a été défaillant, et notamment les différentes administrations, qui n’ont pas su travailler ensemble", poursuit Thierry Curtet. Pour un rappel du contexte, le rapport est un pré-rapport, livré par des membres de l’opposition. Pour les députés de la majorité, ce rapport est à la fois "partiel et partial", conclut le journaliste.

